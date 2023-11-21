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Сегодня, 09:45

Бобровский: «Моя карьера — это мой духовный путь и мое общение с Богом, но никак не с критиками»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

Российский вратарь, чемпион мира, финалист Кубка Стэнли и двукратный обладатель «Везина Трофи» Сергей Бобровский в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о конкуренции с Алексом Лайоном, болезни перед плей-офф и других трудностях на пути к финалу.

— Могла ли финальная серия с «Вегасом» сложиться иначе или к финалу вы уже выжали из себя максимум?

— Все могло быть. Любая серия могла сложиться по-другому. И с «Бостоном», и с «Торонто», и с «Каролиной» — и так же с «Вегасом». Как я уже сказал, тут все решают настолько тонкие нюансы — рикошеты, отскоки... Один момент, одна ошибка может решить исход матча, а может и серии.

— Быстро ли удалось забыть 3:9 в пятом матче с «Вегасом»? Как вообще такие матчи воздействуют на вратаря?

— Любое поражение в плей-офф воспринимается очень остро, а поражение в серии означает конец сезона, и ты остаешься один на один с мыслями о том «что было бы, если бы я сделал так... или вот так». Это сложный психологический период, и очень важно начинать работу по заживлению подобных травм сразу. Я понимал, что нужно вставать и двигаться дальше.

— Как вы ощущали себя перед плей-офф, когда Алекс Лайон начал в первом раунде как основной голкипер? Не беспокоили слухи, что клуб может выкупить ваш контракт? Могли ли в тот момент поверить, что все повернется так, как это в итоге случилось?

— Алекс Лайон спас наш сезон в прямом смысле слова. Я заболел прямо в разгар нашей борьбы за место в плей-офф. И именно его потрясающая игра позволила занять восьмую строчку в регулярном чемпионате и предоставила путевку в плей-офф. Я был очень рад за него и за команду.

Сергей Бобровский. «Слезы радости и ощущение счастья. А вы говорите о боли?!» Бобровский — о плей-офф и финале Кубка Стэнли

Выздоровев, я понимал ситуацию и считал, что главный тренер поступает по справедливости, оставляя Алекса в качестве основного вратаря. Со своей стороны, я жил одним моментом. Понимал, что у меня может быть уникальный шанс подойти к плей-офф в оптимальной форме за всю мою карьеру. Я пропустил две недели из-за болезни, и у меня было еще две, чтобы потренироваться, набраться сил и эмоций. Старался использовать время максимально эффективно. Но, конечно, не предполагал, что все так произойдет.

— Когда вы с 1-3 вытащили серию с «Бостоном», который побил в регулярном чемпионате все возможные рекорды, у вас не было ощущения дежавю с 2019 годом, когда ваш «Коламбус», в последнюю секунду вскочивший в плей-офф, «вымел» 4-0 предыдущего рекордсмена — «Тампу»?

— Все стали говорить об этом. Я в свою очередь осознавал, что проиграй мы «Бостону» пятый матч, для меня вся картина выглядела бы очень печально. Пропустил последние две недели из-за болезни — и, сыграй я всего две встречи в плей-офф, это был бы очень болезненный психологический удар. Поэтому смиренно благодарил Бога за сложившуюся ситуацию и ни в коем случае, ни на мгновение не думал, что это «я» что-то вытащил.

— Что чувствует вратарь, который в 34 года выигрывает матч полуфинала Кубка Стэнли в четвертом овертайме, а потом, как ни в чем не бывало, выходит на следующую игру и снова побеждает — как вы с «Каролиной»? Откуда силы и эмоции? Ведь ваш оппонент Фредерик Андерсен на вторую игру серии не вышел.

— Возраст здесь ни при чем. Он не дает тебе никаких привилегий или оправданий. В любую сторону. Безусловно, тело играет важную роль, но самую важную играет сознание. Честно говоря, второй матч серии для меня был одним из самых лучших в плане ощущений. Я чувствовал, что моя форма, лед, коньки, все происходящее — это часть моей природы. Что живу в этом, и я — часть этого.

— Когда команда после выигрыша серии с «Каролиной» решила прикоснуться к трофею принца Уэльского, у вас не было сомнений? Не жалеете, что это сделали?

— Вы думаете, если бы мы не прикоснулись, то выиграли бы Кубок? Это хорошее оправдание для поражения, ха-ха! Не особо верю в подобные вещи. Думаю, у каждого есть свой разговор с удачей, но это сугубо индивидуально.

— Можно сказать, что одним этим плей-офф вы отработали свой контракт с «Флоридой» и ответили всем своим критикам?

— Моя карьера — это мой духовный путь и мое общение с Богом, но никак не с критиками. У меня еще три года контракт, и пока рано подводить итоги.

Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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