«Аризона» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Аризону» — 4:1. Игра прошла 21 ноября.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кингз» дубль оформил Тревор Мур, еще по голу забили Анже Копитар и Филипп Дано. У «Койотс» отличился Матиас Маччелли.