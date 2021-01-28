«Ванкувер» переиграл «Оттаву»

«Ванкувер» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:1). «Сенаторз» потерпели шестое поражение кряду.

«Ванкувер» идет на 4-м месте в Северном дивизионе, а «Оттава» — на последнем.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Оттава» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Голы: Мотт — 4 (Майерс, Бигл), 2:06 — 1:0. Норрис — 2 (бол., Ткачак), 8:16 — 1:1. Миллер — 1 (Хьюз, Петтерссон), 21:16 — 2:1. Миллер — 2 (Бенн), 27:29 — 3:1. Петтерссон — 2 (бол., Миллер, Хьюз), 37:16 — 4:1. Мотт — 5 (Бигл), 51:46 — 5:1.

Вратари: Демко — Хегберг.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 35 (7+20+8) — 43 (23+7+13).

Наши: — - Дадонов (19.01/4/-1), Зайцев (22.41/1/0).

28 января. Ванкувер. Rogers Arena.