Форвард «Оттавы» Брэди Ткачук подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (1:5).

«Я ненавижу проигрывать, как и все в нашей раздевалке. Так что мы просто должны лучше стараться. Рано или поздно мы выберемся из ямы. Надо просто оставаться вместе, что мы и делали, сохранять позитивный настрой и нацелиться на победу в четверг», — приводит слова Ткачука официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Ванкувер» идет на четвертом месте в Северном дивизионе, а «Оттава» — на последнем.