НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Ткачук — о поражении от «Ванкувера»: «Ненавижу проигрывать. Рано или поздно мы выберемся из ямы»

11:06
Теги:

Форвард «Оттавы» Брэди Ткачук подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (1:5).

«Я ненавижу проигрывать, как и все в нашей раздевалке. Так что мы просто должны лучше стараться. Рано или поздно мы выберемся из ямы. Надо просто оставаться вместе, что мы и делали, сохранять позитивный настрой и нацелиться на победу в четверг», — приводит слова Ткачука официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Ванкувер» идет на четвертом месте в Северном дивизионе, а «Оттава» — на последнем.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир