«Ванкувер» обменял Стиллмана в «Баффало»

Защитник «Ванкувера» Райли Стиллман перешел в «Баффало», сообщается на официальном сайте клуба.

В результате обмена в «Кэнакс» отправился форвард Джош Блум.

В текущем сезоне 24-летний канадец провел 32 матча, в которых набрал 5 (0+5) очков при показателе «-14».