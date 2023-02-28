«Ванкувер» обменял Стиллмана в «Баффало»
Защитник «Ванкувера» Райли Стиллман перешел в «Баффало», сообщается на официальном сайте клуба.
В результате обмена в «Кэнакс» отправился форвард Джош Блум.
В текущем сезоне 24-летний канадец провел 32 матча, в которых набрал 5 (0+5) очков при показателе «-14».
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