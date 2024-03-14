«Ванкувер» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Ванкувер» находится на первом месте в Западной конференции, набрав 92 очка в 67 встречах. «Колорадо» на второй строчке с 89 очками.