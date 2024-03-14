«Вашингтон» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на выезде проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:7. «Кэпиталз» потерпели второе поражение подряд. Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Эдмонтон» набрал 83 очка и занимает 5-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 69 очков.