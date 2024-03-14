Ничушкин забил визором шлема победную шайбу в матче с «Ванкувером»

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:3 ОТ) головой.

На 30-й секунде овертайма после броска нападающего «лавин» Нэйтана Маккиннона шайба попала в визор шлема российского форварда и от него уже отскочила в ворота.

В нынешнем сезоне Ничушкин набрал 47 (25+22) очков в 43 играх.

«Ванкувер» находится на первом месте в Западной конференции, набрав 92 очка в 67 встречах. «Колорадо» идет следом с 89 очками.