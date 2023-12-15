«Ванкувер» победил «Флориду», Бобровский грубо ошибся и был заменен
«Ванкувер» дома обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.
У «Кэнакс» гол забил Андрей Кузьменко, для россиянина шайба стала 6-й в этом сезоне.
Дубль на счету Докаты Джошуа, второй гол форвард забил после грубой ошибки вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского. Российского голкипера заменили в начале третьего периода.
«Ванкувер» одержал 4-ю победу подряд. «Кэнакс» с 41 очком занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.
«Флорида» с 36 очками занимает 4-е место в таблице «Востока».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Флорида» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Голы: Кузьменко — 6 (Гарлэнд), 4:03 — 1:0. Джошуа — 5 (Блюгерс), 13:52 — 2:0. Джошуа — 6, 30:08 — 3:0. Босер — 22 (бол., Миллер, Петтерссон), 35:41 — 4:0.
Вратари: Демко — Бобровский (Столарз, 40:00).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 18 (9+8+1) — 36 (15+6+15).
Наши: Задоров (21.18/0/0), Кузьменко (15.11/1/+1), Михеев (14.41/0/0) — Куликов (13.33/1/-1).
15 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18873 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|27
|19
|8
|39
|2
|Айлендерс
|28
|14
|14
|35
|3
|Филадельфия
|29
|16
|13
|35
|4
|Каролина
|29
|16
|13
|33
|5
|Вашингтон
|26
|14
|12
|32
|6
|Нью-Джерси
|27
|15
|12
|31
|7
|Питтсбург
|28
|13
|15
|29
|8
|Коламбус
|31
|10
|21
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|27
|18
|9
|40
|2
|Торонто
|27
|15
|12
|36
|3
|Флорида
|29
|17
|12
|36
|4
|Детройт
|29
|15
|14
|34
|5
|Тампа-Бэй
|31
|14
|17
|33
|6
|Монреаль
|29
|12
|17
|28
|7
|Баффало
|30
|12
|18
|27
|8
|Оттава
|24
|11
|13
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|29
|18
|11
|38
|2
|Виннипег
|28
|17
|11
|36
|3
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|4
|Нэшвилл
|29
|16
|13
|32
|5
|Сент-Луис
|29
|14
|15
|29
|6
|Аризона
|28
|13
|15
|28
|7
|Миннесота
|27
|11
|16
|26
|8
|Чикаго
|29
|9
|20
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|20
|10
|45
|2
|Ванкувер
|30
|20
|10
|41
|3
|Лос-Анджелес
|26
|16
|10
|36
|4
|Эдмонтон
|27
|13
|14
|27
|5
|Калгари
|30
|11
|19
|27
|6
|Сиэтл
|31
|10
|21
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|9
|20
|21
|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|20
|15.12
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|4 : 3 Б
|15.12
|03:00
|
Детройт – Каролина
|1 : 2
|15.12
|03:00
|
Торонто – Коламбус
|5 : 6 ОТ
|15.12
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|4 : 2
|15.12
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|3 : 2 Б
|15.12
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|4 : 7
|15.12
|06:00
|
Сиэтл – Чикаго
|7 : 1
|15.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|4 : 0
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|50
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|30
|42
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|29
|41
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|30
|22
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|20
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|19
|2.02