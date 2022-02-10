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Сегодня, 09:00

34 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Ванкувер», у Подколзина результативная передача

Сергей Разин
корреспондент

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Ванкувер» со счетом 6:3.

В составе «Кэнакс» результативной передачей отметился форвард Василий Подколзин. Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 34 броска.

После этого матча «Айлендерс» с 40 очками занимают 11-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 48 очками — на 12-й строчке «Востока».

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 44 31 13 65
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 47 28 19 64
4 Вашингтон 48 25 23 59
5 Коламбус 44 21 23 43
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 46 15 31 38
8 Нью-Джерси 47 16 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 43 30 13 63
4 Бостон 44 26 18 55
5 Детройт 48 21 27 48
6 Оттава 42 16 26 36
7 Баффало 45 14 31 35
8 Монреаль 45 8 37 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 47 28 19 60
3 Миннесота 42 28 14 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 44 24 20 50
6 Виннипег 43 19 24 45
7 Чикаго 47 17 30 41
8 Аризона 47 12 35 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 43 24 19 54
5 Эдмонтон 44 23 21 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 47 21 26 48
8 Сиэтл 47 15 32 34
Результаты / календарь
27.01
28.01
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13.02
15.02
16.02
10.02 03:00
Филадельфия – Детройт
 3 : 6
10.02 04:00
Даллас – Нэшвилл
 4 : 3
10.02 04:00
Эдмонтон – Чикаго
 1 : 4
10.02 05:30
Калгари – Вегас
 6 : 0
10.02 06:00
Сиэтл – Аризона
 2 : 5
10.02 06:30
Ванкувер – Айлендерс
3 : 6
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 64
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 61
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 40 31
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 34 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
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