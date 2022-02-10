34 сейва Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть «Ванкувер», у Подколзина результативная передача

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Ванкувер» со счетом 6:3.

В составе «Кэнакс» результативной передачей отметился форвард Василий Подколзин. Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 34 броска.

После этого матча «Айлендерс» с 40 очками занимают 11-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 48 очками — на 12-й строчке «Востока».