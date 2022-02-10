НХЛ: «Детройт» обыграл «Филадельфию», «Даллас» — «Нэшвилл» и другие матчи 10 февраля

«Детройт» обыграл «Филадельфию», а «Даллас» был сильнее «Нэшвилла» в чемпионате НХЛ