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НХЛ: «Детройт» обыграл «Филадельфию», «Даллас» — «Нэшвилл» и другие матчи 10 февраля

«Детройт» обыграл «Филадельфию», а «Даллас» был сильнее «Нэшвилла» в чемпионате НХЛ
Сергей Ревенко
Корреспондент
Хоккеисты «Детройта» празднуют заброшенную шайбу.
Фото instagram.com/detroitredwings
Регулярный чемпионат НХЛ.

«Филадельфия» — «Детройт» — 3:6 (2:2, 1:2, 0:2)
Голы: Ларкин — 24 (бол., Раймонд, Зайдер), 2:43 — 0:1. Рэтклифф — 1 (Макьюэн, Силер), 3:03 — 1:1. Раймонд — 12 (Гронек, Ларкин), 6:02 — 1:2. Санхейм — 3 (Жиру, Линдблом), 6:26 — 2:2. Сутер — 11 (Фаббри, Бертуцци), 26:12 — 2:3. Фаббри — 13 (Сутер, Зайдер), 31:00 — 2:4. Лотон — 8 (Конекны, Силер), 31:21 — 3:4. Д. Смит — 4 (Велено, Линдстрем), 48:46 — 3:5. Наместников — 13 (п.в., Ганье), 59:05 — 3:6.
Вратари: Харт (56:24 — 59:05) — Неделькович.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 24 (11+8+5) — 34 (15+11+8).
Наши: Проворов (25.02/2/-1) — Наместников (15.38/1/+1).
10 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 13243 зрителя.

«Эдмонтон» — «Чикаго» — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Голы: Дебринкэт — 27 (бол., Кейн, Строум), 1:44 — 0:1. Хагель — 14 (Дебринкэт, Дак), 2:47 — 0:2. Драйзайтль — 33 (бол., Кейн, Макдэвид), 26:03 — 1:2. Строум — 8 (бол., Дебринкэт, С. Джонс), 41:08 — 1:3. Дак — 7 (Хагель, Маккейб), 49:36 — 1:4.
Вратари: Смит — Флери.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 41 (13+20+8) — 30 (12+6+12).
10 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

«Даллас» — «Нэшвилл» — 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Голы: Робертсон — 18 (бол., Клингберг, Хинтц), 8:58 — 1:0. Толванен — 7 (Экхольм, Каррье), 14:41 — 1:1. Робертсон — 19 (бол., Клингберг, Линделл), 36:18 — 2:1. Дюшен — 22 (Йоси, Форсберг), 36:37 — 2:2. Хинтц — 21 (Сутер), 37:59 — 3:2. Тренин — 11 (Жанно, Йоси), 39:51 — 3:3. Гленденинг — 7 (Раффль), 43:24 — 4:3.
Вратари: Эттингер — Сарос (57:45 — 57:51, 57:54 — 58:32, 58:59 — 59:26, 59:43).
Штраф: 10 — 14.
Броски: 27 (5+12+10) — 23 (5+9+9).
Наши: Гурьянов (14.16/2/0), Радулов (6.13/0/-1) — Тренин (13.14/2/+1).
10 февраля. Даллас. American Airlines Center.

«Калгари» — «Вегас» (05.30)

«Сиэтл» — «Аризона» (06.00)

«Ванкувер» — «Айлендерс» (06.30)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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«Даллас» обыграл «Нэшвилл». Тренин забросил одну шайбу
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 44 31 13 65
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 47 28 19 64
4 Вашингтон 48 25 23 59
5 Коламбус 44 21 23 43
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 46 15 31 38
8 Нью-Джерси 47 16 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 43 30 13 63
4 Бостон 44 26 18 55
5 Детройт 48 21 27 48
6 Оттава 42 16 26 36
7 Баффало 45 14 31 35
8 Монреаль 45 8 37 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 47 28 19 60
3 Миннесота 42 28 14 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 44 24 20 50
6 Виннипег 43 19 24 45
7 Чикаго 47 17 30 41
8 Аризона 46 11 35 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 28 19 59
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 42 23 19 52
5 Эдмонтон 44 23 21 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 47 21 26 48
8 Сиэтл 46 15 31 34
Результаты / календарь
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11.02
12.02
13.02
15.02
16.02
10.02 03:00
Филадельфия – Детройт
 3 : 6
10.02 04:00
Даллас – Нэшвилл
 4 : 3
10.02 04:00
Эдмонтон – Чикаго
 1 : 4
10.02 05:30
Калгари – Вегас
 - : -
10.02 06:00
Сиэтл – Аризона
 - : -
10.02 06:30
Ванкувер – Айлендерс
- : -
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 43 63
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 42 60
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 43 32
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 40 31
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 31 2.11
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