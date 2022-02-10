НХЛ: «Детройт» обыграл «Филадельфию», «Даллас» — «Нэшвилл» и другие матчи 10 февраля
«Филадельфия» — «Детройт» — 3:6 (2:2, 1:2, 0:2)
Голы: Ларкин — 24 (бол., Раймонд, Зайдер), 2:43 — 0:1. Рэтклифф — 1 (Макьюэн, Силер), 3:03 — 1:1. Раймонд — 12 (Гронек, Ларкин), 6:02 — 1:2. Санхейм — 3 (Жиру, Линдблом), 6:26 — 2:2. Сутер — 11 (Фаббри, Бертуцци), 26:12 — 2:3. Фаббри — 13 (Сутер, Зайдер), 31:00 — 2:4. Лотон — 8 (Конекны, Силер), 31:21 — 3:4. Д. Смит — 4 (Велено, Линдстрем), 48:46 — 3:5. Наместников — 13 (п.в., Ганье), 59:05 — 3:6.
Вратари: Харт (56:24 — 59:05) — Неделькович.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 24 (11+8+5) — 34 (15+11+8).
Наши: Проворов (25.02/2/-1) — Наместников (15.38/1/+1).
10 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 13243 зрителя.
«Эдмонтон» — «Чикаго» — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Голы: Дебринкэт — 27 (бол., Кейн, Строум), 1:44 — 0:1. Хагель — 14 (Дебринкэт, Дак), 2:47 — 0:2. Драйзайтль — 33 (бол., Кейн, Макдэвид), 26:03 — 1:2. Строум — 8 (бол., Дебринкэт, С. Джонс), 41:08 — 1:3. Дак — 7 (Хагель, Маккейб), 49:36 — 1:4.
Вратари: Смит — Флери.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 41 (13+20+8) — 30 (12+6+12).
10 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
«Даллас» — «Нэшвилл» — 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Голы: Робертсон — 18 (бол., Клингберг, Хинтц), 8:58 — 1:0. Толванен — 7 (Экхольм, Каррье), 14:41 — 1:1. Робертсон — 19 (бол., Клингберг, Линделл), 36:18 — 2:1. Дюшен — 22 (Йоси, Форсберг), 36:37 — 2:2. Хинтц — 21 (Сутер), 37:59 — 3:2. Тренин — 11 (Жанно, Йоси), 39:51 — 3:3. Гленденинг — 7 (Раффль), 43:24 — 4:3.
Вратари: Эттингер — Сарос (57:45 — 57:51, 57:54 — 58:32, 58:59 — 59:26, 59:43).
Штраф: 10 — 14.
Броски: 27 (5+12+10) — 23 (5+9+9).
Наши: Гурьянов (14.16/2/0), Радулов (6.13/0/-1) — Тренин (13.14/2/+1).
10 февраля. Даллас. American Airlines Center.
«Калгари» — «Вегас» (05.30)
«Сиэтл» — «Аризона» (06.00)
«Ванкувер» — «Айлендерс» (06.30)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|44
|31
|13
|65
|2
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|3
|Питтсбург
|47
|28
|19
|64
|4
|Вашингтон
|48
|25
|23
|59
|5
|Коламбус
|44
|21
|23
|43
|6
|Айлендерс
|39
|16
|23
|38
|7
|Филадельфия
|46
|15
|31
|38
|8
|Нью-Джерси
|47
|16
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|66
|3
|Торонто
|43
|30
|13
|63
|4
|Бостон
|44
|26
|18
|55
|5
|Детройт
|48
|21
|27
|48
|6
|Оттава
|42
|16
|26
|36
|7
|Баффало
|45
|14
|31
|35
|8
|Монреаль
|45
|8
|37
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|44
|32
|12
|68
|2
|Нэшвилл
|47
|28
|19
|60
|3
|Миннесота
|42
|28
|14
|59
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|44
|24
|20
|50
|6
|Виннипег
|43
|19
|24
|45
|7
|Чикаго
|47
|17
|30
|41
|8
|Аризона
|46
|11
|35
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|47
|28
|19
|59
|2
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|3
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|4
|Калгари
|42
|23
|19
|52
|5
|Эдмонтон
|44
|23
|21
|49
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|47
|21
|26
|48
|8
|Сиэтл
|46
|15
|31
|34
|10.02
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|3 : 6
|10.02
|04:00
|
Даллас – Нэшвилл
|4 : 3
|10.02
|04:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|1 : 4
|10.02
|05:30
|
Калгари – Вегас
|- : -
|10.02
|06:00
|
Сиэтл – Аризона
|- : -
|10.02
|06:30
|
Ванкувер – Айлендерс
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|43
|63
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|42
|60
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|43
|32
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|40
|31
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|29
|2.09
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|31
|2.11