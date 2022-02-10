«Аризона» обыграла «Сиэтл», Любушкин оформил результативную передачу

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сиэтл» со счетом 5:2.

В составе «Койотс» защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей.

После этого матча «Аризона» с 28 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Сиэтл» с 34 очками — на предпоследней строчке.