Ничушкин признан третьей звездой матча «Калгари» — «Колорадо»

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин признан третьей звездой матче с «Калгари» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин набрал 3 (1+2) очка.

Первой звездой матча стал Микко Рантанен («Эвеланш») — автор двух голов и двух результативных передач.

Второй звездой встречи стал нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, который набрал 2 (1+1) очка.