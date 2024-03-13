«Миннесота» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

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«Миннесота» на своем льду обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Уайлд» одержали вторую победу подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Миннесота» набрала 71 очко и занимает 9-е место в Западной конференции. «Аризона» идет на 13-й строчке — 57 очков.