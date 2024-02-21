Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в комментарии для «СЭ» отреагировал на дубль нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

«Естественно, перерыв, который был из-за Матча звезд, пошел ему на пользу. Он отдохнул в середине сезона, набрался положительных эмоций. Это сказалось на его результативности. Мы желаем ему, чтобы он продолжал забивать. Я думаю, что он будет продолжать играть в тот хоккей, который сейчас показывает. Он набрал форму, и главное, чтобы травмы ему не мешали. Тогда все будет хорошо у него», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Вашингтон» набрал 58 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 9-й строчке — 60 очков.