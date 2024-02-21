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Сегодня, 10:30

Кучеров стал лучшим крайним нападающим НХЛ по версии ESPN

Ана Горшкова
Корреспондент
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

Портал ESPN составил топ-10 лучших крайних нападающих нынешнего сезона НХЛ. Опрос проводился среди игроков и руководителей клубов лиги в течение одного месяца.

Игрокам начислялись баллы в зависимости от места в рейтинге: номер 1 получал 10 очков, номер 2 — 9 очков и так далее.

Первое место в рейтинге занял российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 187 баллов.

«Кучеров уверенно поднимается на вершину рейтинга. В 2021 году он был третьим. В прошлом сезоне он был вторым. И вот теперь звезда «Молний» занимает верхнюю строчку рейтинга во время очередной кампании. Кучерова упомянул каждый респондент. Он занял первое место у 15 из 20 опрошенных. 9 из 10 опрошенных нами игроков поставили его на первое место», — говорится в статье ESPN.

В топ-3 рейтинга вошли Давид Пастрняк («Бостон», 157 баллов) и российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (124). Также в рейтинге есть еще один россиянин — Кирилл Капризов («Миннесота»), который занял шестую строчку.

В 56 матчах текущего сезона НХЛ Кучеров набрал 94 (36+58) очка.

Топ-10:

1. Никита Кучеров, «Тампа» (187 баллов)

2. Давид Пастрняк, «Бостон» (157)

3. Артемий Панарин, «Рейнджерс» (124)

4. Микко Рантанен, «Колорадо» (102)

5. Мэттью Ткачук, «Флорида» (86)

6. Кирилл Капризов, «Миннесота» (83)

7. Митчелл Марнер, «Торонто» (71)

8. Вильям Нюландер, «Торонто» (57)

9. Кайл Коннор, «Виннипег» (52)

10. Брэд Маршан, «Бостон» (44)

Источник: ESPN
Артемий Панарин
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
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«Рейнджерс» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 56 37 19 77
2 Каролина 55 33 22 71
3 Филадельфия 56 29 27 65
4 Нью-Джерси 55 28 27 60
5 Айлендерс 55 23 32 60
6 Вашингтон 54 25 29 58
7 Питтсбург 53 24 29 56
8 Коламбус 54 17 37 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 56 37 19 78
2 Бостон 56 33 23 77
3 Торонто 54 30 24 68
4 Тампа-Бэй 57 30 27 65
5 Детройт 55 29 26 64
6 Баффало 55 24 31 52
7 Монреаль 55 22 33 52
8 Оттава 53 23 30 49
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 34 23 76
2 Колорадо 57 35 22 74
3 Виннипег 54 34 20 73
4 Сент-Луис 55 29 26 60
5 Нэшвилл 56 29 27 60
6 Миннесота 56 26 30 58
7 Аризона 55 23 32 50
8 Чикаго 56 15 41 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 58 37 21 80
2 Вегас 56 32 24 70
3 Эдмонтон 52 33 19 67
4 Лос-Анджелес 54 28 26 66
5 Сиэтл 55 23 32 57
6 Калгари 56 26 30 57
7 Анахайм 55 20 35 42
8 Сан-Хосе 55 15 40 35
Результаты / календарь
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21.02 03:00
Флорида – Оттава
 3 : 2 ОТ
21.02 03:00
Рейнджерс – Даллас
 3 : 1
21.02 03:00
Питтсбург – Айлендерс
4 : 5 ОТ
21.02 03:00
Вашингтон – Нью-Джерси
 6 : 2
21.02 04:00
Виннипег – Миннесота
 6 : 3
21.02 05:00
Колорадо – Ванкувер
 3 : 1
21.02 06:00
Вегас – Нэшвилл
 3 : 5
21.02 06:30
Лос-Анджелес – Коламбус
 5 : 1
Все результаты / календарь
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 94
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 57 92
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 83
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 53 49
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 56 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 56 36
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 17 1.97
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