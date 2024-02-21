Кучеров стал лучшим крайним нападающим НХЛ по версии ESPN

Портал ESPN составил топ-10 лучших крайних нападающих нынешнего сезона НХЛ. Опрос проводился среди игроков и руководителей клубов лиги в течение одного месяца.

Игрокам начислялись баллы в зависимости от места в рейтинге: номер 1 получал 10 очков, номер 2 — 9 очков и так далее.

Первое место в рейтинге занял российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 187 баллов.

«Кучеров уверенно поднимается на вершину рейтинга. В 2021 году он был третьим. В прошлом сезоне он был вторым. И вот теперь звезда «Молний» занимает верхнюю строчку рейтинга во время очередной кампании. Кучерова упомянул каждый респондент. Он занял первое место у 15 из 20 опрошенных. 9 из 10 опрошенных нами игроков поставили его на первое место», — говорится в статье ESPN.

В топ-3 рейтинга вошли Давид Пастрняк («Бостон», 157 баллов) и российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин (124). Также в рейтинге есть еще один россиянин — Кирилл Капризов («Миннесота»), который занял шестую строчку.

В 56 матчах текущего сезона НХЛ Кучеров набрал 94 (36+58) очка.

Топ-10:

1. Никита Кучеров, «Тампа» (187 баллов)

2. Давид Пастрняк, «Бостон» (157)

3. Артемий Панарин, «Рейнджерс» (124)

4. Микко Рантанен, «Колорадо» (102)

5. Мэттью Ткачук, «Флорида» (86)

6. Кирилл Капризов, «Миннесота» (83)

7. Митчелл Марнер, «Торонто» (71)

8. Вильям Нюландер, «Торонто» (57)

9. Кайл Коннор, «Виннипег» (52)

10. Брэд Маршан, «Бостон» (44)