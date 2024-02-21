«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: видеообзор матча

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» — 5:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кингз» дубль оформил Пьер-Люк Дюбуа, еще по шайбе забросили Куинтон Байфилд, Кевин Фиала и Дрю Даути, вратарь Кэмерон Талбот отметился результативной передачей. У «Блю Джэкетс» гол на счету Адама Боквиста.

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