Брагин: «Кузнецову нужны вызовы, чтобы проявлять свои лучшие качества»

Советский хоккеист и заслуженный тренер России Валерий Брагин в комментарии для «СЭ» высказался об адаптации нападающего «Каролины» Евгения Кузнецова в новой команде, а также о влиянии на это дружбы с защитником Дмитрием Орловым.

— Адаптация Евгения Кузнецова в новой команде проходит удачно?

— Конечно. Мне кажется, он давно хотел поменять, но там клуб видимо не отпускал его. Я думаю, ему на пользу это пошло — новая команда, новые эмоции, и его очень хорошо приняли. Тем более Орлов там, они около 10 лет в Вашингтоне играли вместе. С молодежной сборной они общались очень плотно. Очень важно, что они знают отлично друг друга и в хоккейном плане, и в житейском. Евгению особенно пошла на пользу смена обстановки. Он такой еще с детства был — ему нужны какие-то вызовы, тогда он проявляет свои лучшие качества. И видим, что хорошо играет сейчас.

— То, что оба игрока стали активно набирать очки после воссоединения, связано именно с психологическим фактором?

— Конечно, только психология. И тому, и другому то, что они оказались вместе в одном клубе после Вашингтона, пошло на пользу. Для Дмитрия тоже важно — друг появился в команде.

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов признан первой звездой дня в НХЛ. Россиянин набрал 4 (2+2) очка в матче с «Оттавой» (7:2).

Дмитрий Орлов подписал контракт с «Каролиной» в это межсезонье. Нападающий Евгений Кузнецов дебютировал за «Каролину» в гостевом матче с «Нью-Джерси» 9 марта.

(Кристина Ивушкина)