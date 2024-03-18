19 марта «Калгари» дома на арене «Скоушабэнк-Сэдлдоум» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Поединок в Канаде начнется в 03.30 по московскому времени.

Посмотреть игру «Калгари» — «Вашингтон» можно будет бесплатно и в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант для просмотра. В России официально не показывают встречи НХЛ.

Следить за ключевыми событиями игры между «Калгари» и «Вашингтоном» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Флэймз» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с 71 баллом. «Кэпиталз» идут на девятой строчке с 73 очками на Востоке.

За «Вашингтон» с 2005 года играет российский форвард Александр Овечкин. В нынешнем сезоне 38-летний хоккеист провел 63 матча в регулярке НХЛ и набрал 50 (19+31) очков при показателе полезности «-21».

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