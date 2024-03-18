Форвард «Тампы» Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

30-летний россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в двух матчах — против «Рейнджерс» (6:3) и «Флориды» (5:3).

Второй звездой недели признан нападающий «Чикаго» Коннор Бедард — на его счету 7 очков (2+5) в трех играх. Третьей звездой выбран вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери, который вместе с командой победил в двух встречах из трех.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах. В текущем сезоне россиянин провел 66 игр в НХЛ, в которых отметился 40 голами и 74 результативными передачами.