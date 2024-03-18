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Сегодня, 21:13

Форвард «Тампы» Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ

Алина Савинова
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой недели в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

30-летний россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в двух матчах — против «Рейнджерс» (6:3) и «Флориды» (5:3).

Второй звездой недели признан нападающий «Чикаго» Коннор Бедард — на его счету 7 очков (2+5) в трех играх. Третьей звездой выбран вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери, который вместе с командой победил в двух встречах из трех.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах. В текущем сезоне россиянин провел 66 игр в НХЛ, в которых отметился 40 голами и 74 результативными передачами.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Участник Матча звезд НХЛ-2017 Симмондс завершил карьеру
Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 68 45 23 94
2 Каролина 68 42 26 90
3 Филадельфия 68 34 34 76
4 Вашингтон 66 32 34 73
5 Айлендерс 67 29 38 73
6 Питтсбург 67 30 37 69
7 Нью-Джерси 68 32 36 68
8 Коламбус 68 23 45 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 69 40 29 95
2 Флорида 68 45 23 94
3 Торонто 66 38 28 85
4 Тампа-Бэй 67 36 31 78
5 Детройт 68 34 34 74
6 Баффало 68 32 36 69
7 Монреаль 67 25 42 61
8 Оттава 66 28 38 60
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 67 43 24 91
2 Колорадо 68 43 25 91
3 Даллас 69 41 28 91
4 Нэшвилл 68 39 29 82
5 Сент-Луис 68 36 32 75
6 Миннесота 68 33 35 74
7 Аризона 68 28 40 61
8 Чикаго 68 19 49 43
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 68 42 26 92
2 Эдмонтон 65 40 25 84
3 Вегас 67 36 31 79
4 Лос-Анджелес 67 34 33 79
5 Калгари 67 33 34 71
6 Сиэтл 66 28 38 68
7 Анахайм 68 23 45 49
8 Сан-Хосе 67 16 51 39
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Чикаго – Сан-Хосе
 5 : 2
18.03 01:00
Питтсбург – Детройт
 6 : 3
18.03 01:00
Коламбус – Виннипег
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Оттава – Каролина
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Сент-Луис – Анахайм
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Нэйтан Маккиннон

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Никита Кучеров

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Торонто

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