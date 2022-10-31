Терещенко — о Панарине: «Он держит свой уровень. Мастер!»

Бывший нападающий «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко в комментарии для «СЭ» оценил игру российского форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина в матче против «Аризоны» (3:2).

«Он и в прошлом сезоне играл достаточно здорово. Он держит свой уровень. Надеюсь, и дальше будет так продолжаться. Мастер!» — сказал Терещенко «СЭ».

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Панарин в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (2:3) набрал 3 (1+2) очка.