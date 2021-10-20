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В «Тампе» надеются, что Кучеров пропустит 2,5 месяца из-за травмы

21:50
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В «Тампа-Бэй» надеются, что нападающий Никита Кучеров пропустит из-за травмы не больше 10 месяцев, сообщает журналист Ник Кипреос в Twitter.

По информации источника, повреждение россиянина связано с травмой паха, которую он впервые получил в первом матче серии плей-офф против «Коламбуса» в 2020 году. Клубу потребуется время, чтобы уточнить степень серьезности травмы и определить лучший курс лечения.

Ранее стало известно, что Кучерову может потребоваться операция. 28-летний россиянин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:1 ОТ).

В нынешнем сезоне Кучеров в 3 матчах набрал 4 (1+3) очка. Ранее хоккеист был назван в первой тройке сборной России на Олимпиаду-2022.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/RealKyper/status/1450871093158367232

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Александр Кравченко все материалы автора
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