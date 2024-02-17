В семье российского хоккеиста Панарина родился второй сын

У российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина и его супруги Алисы Знарок родился второй сын, сообщает matchtv.ru.

Как отмечает источник, жена хоккеиста и новорожденный ребенок чувствуют себя хорошо. В январе 2023 года у пары родился первенец, которого назвали Лукой.

Панарин вступил в брак со Знарок в 2020 году. Его супруга — дочь бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка.

32-летний Панарин является победителем чемпионата мира среди молодежи 2011 года, а также серебряным призером взрослого чемпионата мира-2015 года в составе сборной России.

В разные годы своей карьеры хоккеист выступал за СКА, вместе с которым стал обладателем Кубка Гагарина-2015, «Ак Барс», «Витязь», «Коламбус». С 2019 года он играет за «Рейнджерс». В текущем сезоне на счету россиянина 71 (31+40) очко в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ.