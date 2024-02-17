В ночь на 18 февраля «Монреаль» на своем льду арены «Белл-центр» примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция поединка «Монреаль» — «Вашингтон» пройдет в прямом эфире в специальных сообществах соцсети «ВКонтакте» (другой вариант для просмотра). Следить за ключевыми событиями противостояния НХЛ можно будет в матч-центре «СЭ».

«Кэпиталз» с 54 баллами идут на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции после 52 матчей. «Канадиенс» с 52 очками находятся на 13-м месте после 54 встреч на Востоке.

За «Вашингтон» выступает российский форвард Александр Овечкин. В текущем сезоне 38-летний хоккеист принял участие в 49 матчах в регулярке НХЛ и набрал 37 (14+23) очков при показателе полезности «-17».

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