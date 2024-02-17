«Тампа-Бэй» — «Флорида»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире
В ночь на 18 февраля «Тампа-Бэй» дома на «Амали-арене» сыграет против «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 01.00 по московскому времени.
Официально в России не показывают игры НХЛ. Посмотреть бесплатно видеотрансляцию поединка «Тампа-Бэй» — «Флорида» можно будет в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте» (другой вариант для просмотра). Ключевые события игры регулярки доступны в матч-центре «СЭ».
«Лайтнинг» с 65 баллами располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции после 55 матчей. «Пантерз» находятся на первом месте на Востоке с 74 очками после 54 встречи.
За «Тампу-Бэй» играет российский нападающий Никита Кучеров. В нынешнем сезоне 30-летний хоккеист набрал 93 (36+57) очка в 54 встречах при показателе полезности «+6». Форвард в данный момент является лучшим бомбардиром лиги сезона 2023 / 2024.
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|54
|35
|19
|73
|2
|Каролина
|53
|31
|22
|67
|3
|Филадельфия
|55
|29
|26
|65
|4
|Нью-Джерси
|53
|27
|26
|58
|5
|Айлендерс
|53
|22
|31
|57
|6
|Питтсбург
|51
|24
|27
|55
|7
|Вашингтон
|52
|23
|29
|54
|8
|Коламбус
|52
|16
|36
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|54
|35
|19
|74
|2
|Бостон
|54
|32
|22
|74
|3
|Тампа-Бэй
|55
|30
|25
|65
|4
|Торонто
|52
|28
|24
|64
|5
|Детройт
|53
|27
|26
|60
|6
|Монреаль
|54
|22
|32
|52
|7
|Баффало
|53
|23
|30
|50
|8
|Оттава
|50
|22
|28
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|54
|34
|20
|74
|2
|Колорадо
|55
|33
|22
|70
|3
|Виннипег
|51
|32
|19
|69
|4
|Сент-Луис
|53
|29
|24
|60
|5
|Нэшвилл
|54
|27
|27
|56
|6
|Миннесота
|53
|25
|28
|55
|7
|Аризона
|53
|23
|30
|50
|8
|Чикаго
|54
|14
|40
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|55
|37
|18
|80
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Эдмонтон
|50
|31
|19
|63
|4
|Лос-Анджелес
|51
|25
|26
|60
|5
|Сиэтл
|54
|23
|31
|56
|6
|Калгари
|54
|25
|29
|55
|7
|Анахайм
|53
|19
|34
|40
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|35
|17.02
|05:00
|
Аризона – Каролина
|1 : 5
|17.02
|20:30
|
Бостон – Лос-Анджелес
|- : -
|17.02
|23:00
|
Чикаго – Оттава
|- : -
|17.02
|23:00
|
Даллас – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|93
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|55
|89
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|80
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|51
|45
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|54
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97