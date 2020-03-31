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В НХЛ продлили самоизоляцию до 15 апреля

21:13
НХЛ.
НХЛ.
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) продлила самоизоляцию игроков до 15 апреля. Такое решение связано с пандемией коронавируса. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Даррен Дрегер. Ранее сезон в Национальной хоккейной лиге был прерван по той же причине.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 826 222 человек, умерших — 40 708, выздоровевших — 174 115.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

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