В НХЛ признали первой звездой дня арбитра Брэда Мейера, который провел последний матч в лиге

Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала судью Брэда Мейера первой звездой минувшего игрового дня.

Мейер работал на матче «Калгари» — «Аризона» (9:1), который стал для арбитра последним в карьере.

Сезон-2021/22 стал для 54-летнего Мейера 23-м в НХЛ. Он работал в лиге с сезона-1999/2000 и обслужил более 1500 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф.