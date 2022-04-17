В НХЛ во второй раз в истории забросили более 100 шайб за один игровой день

В НХЛ во второй раз в истории забросили более 100 шайб за один игровой день, сообщает ESPN.

За сегодняшний день в лиге забросили 101 шайбу. В предыдущий раз больше 100 голов за день в лиге забрасывали 23 января 1993 года — тогда было заброшено 103 шайбы.

There were 101 goals scored across the NHL on Saturday, only the second day in league history to feature 100 goals (103 on Jan. 23, 1993).



Saturday was also the 3rd day in NHL history on which at least one team finished with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 goals scored. pic.twitter.com/6kngV3UzLe — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 17, 2022

За минувший игровой день в НХЛ состоялось 14 матчей.