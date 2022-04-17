В НХЛ во второй раз в истории забросили более 100 шайб за один игровой день
В НХЛ во второй раз в истории забросили более 100 шайб за один игровой день, сообщает ESPN.
За сегодняшний день в лиге забросили 101 шайбу. В предыдущий раз больше 100 голов за день в лиге забрасывали 23 января 1993 года — тогда было заброшено 103 шайбы.
There were 101 goals scored across the NHL on Saturday, only the second day in league history to feature 100 goals (103 on Jan. 23, 1993).— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 17, 2022
Saturday was also the 3rd day in NHL history on which at least one team finished with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 goals scored. pic.twitter.com/6kngV3UzLe
За минувший игровой день в НХЛ состоялось 14 матчей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|76
|48
|28
|104
|2
|Рейнджерс
|76
|49
|27
|104
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|75
|42
|33
|94
|5
|Айлендерс
|74
|35
|39
|79
|6
|Коламбус
|75
|35
|40
|76
|7
|Нью-Джерси
|75
|26
|49
|59
|8
|Филадельфия
|75
|23
|52
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|74
|53
|21
|112
|2
|Торонто
|75
|49
|26
|104
|3
|Тампа-Бэй
|75
|46
|29
|100
|4
|Бостон
|75
|46
|29
|97
|5
|Детройт
|75
|29
|46
|68
|6
|Баффало
|77
|28
|49
|67
|7
|Оттава
|75
|28
|47
|63
|8
|Монреаль
|76
|20
|56
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|75
|55
|20
|116
|2
|Сент-Луис
|75
|45
|30
|100
|3
|Миннесота
|74
|46
|28
|99
|4
|Нэшвилл
|75
|43
|32
|91
|5
|Даллас
|75
|43
|32
|91
|6
|Виннипег
|76
|35
|41
|81
|7
|Чикаго
|75
|25
|50
|61
|8
|Аризона
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|75
|46
|29
|101
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|94
|3
|Лос-Анджелес
|77
|40
|37
|90
|4
|Вегас
|76
|41
|35
|87
|5
|Ванкувер
|75
|37
|38
|84
|6
|Анахайм
|76
|29
|47
|72
|7
|Сан-Хосе
|74
|29
|45
|69
|8
|Сиэтл
|74
|24
|50
|54
|17.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|4 : 3
|17.04
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|4 : 8
|17.04
|02:00
|
Оттава – Торонто
|4 : 5 ОТ
|17.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Виннипег
|7 : 4
|17.04
|03:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|2 : 1
|17.04
|04:00
|
Колорадо – Каролина
|7 : 4
|17.04
|05:00
|
Калгари – Аризона
|9 : 1
|17.04
|05:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|4 : 3 Б
|17.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|2 : 1
|17.04
|20:00
|
Детройт – Флорида
|- : -
|17.04
|23:59
|
Филадельфия – Баффало
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|110
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|74
|108
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|105
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|75
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|76
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|50
|2.05
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|60
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19