Нападающий «Калгари» Кузьменко пропустил матч с «Колорадо» из-за травмы

Форвард «Калгари» Андрей Кузьменко не принял участия в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:6) из-за повреждения, сообщает пресс-служба клуба.

По информации источника, у россиянина травма верхней части тела.

В нынешнем сезоне 28-летний Кузьменко сыграл 56 матчей, в которых набрал 29 (13+16) очков.

«Калгари» находится на 12-м месте в Западной конференции, набрав 67 очков в 65 встречах. В следующей игре «Флэймз» 15 марта примут «Вегас».