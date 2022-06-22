В Госдуме поздравили Шестеркина с завоеванием «Везины»: «Бывает, когда американцев стоит похвалить!»

Депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина в номинации на «Везина Трофи» — лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

«Хочется поздравить и Игоря, и его родных и его учителей! Это не только достижение Игоря, но и признание всей российской и советской школы хоккея. Знаменательное событие, потому что это очень ценная награда. Также это еще раз доказывает, что американцы на самом деле достаточно прагматичны. Они подстрекают против нас весь мир, а то, что им выгодно, огораживают. Обратите внимание, они не просто не приняли никаких санкций к нашим игрокам в НХЛ, но даже защищают их от нападок злых русофобов. Молодцы! Бывает, когда американцев стоит похвалить. Редко, но хвалим!» — сказал Свищев «СЭ».

В минувшем сезоне 26-летний россиянин сыграл 53 матча, в том числе 6 из них на ноль, отразив 93,5 процента бросков по своим воротам.