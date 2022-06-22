Третьяк о «Везине» Шестеркина: «Это большой успех! Плодотворная работа в клубах и федерации дала эффект»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьякв разговоре с «СЭ» отреагировал на победу голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина в номинации на «Везина Трофи».

«Это большой успех! Помню, как мы его брали еще в молодежную команду. Он побывал в наших школах в Дмитрове. Игорь рос на глазах. Очень здорово, что наша вратарская школа ценится. До этого Василевский брал «Везину», теперь Шестеркин. Плодотворная работа в клубах, в федерации хоккея дала такой эффект, что у нас сейчас 10 вратарей играет в НХЛ. Никогда такого не было! Мы даже финнов обогнали по этому показателю. Хочу лично Игоря поздравить! Это заслуженное достижение, он молодец, бился. Я еще месяц вам говорил, что он достоин «Везины», так что мои предсказания сбылись. Еще раз поздравляю!» — сказал Третьяк «СЭ».

В минувшем сезоне 26-летний россиянин сыграл 53 матча, в том числе 6 из них на ноль, отразив 93,5 процента бросков по своим воротам.

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги. Ранее ее обладателями становились два российских голкипера: Сергей Бобровский (дважды) и Андрей Василевский.