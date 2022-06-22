Защитник «Рейнджерс» Фокс отреагировал на победу Шестеркина в номинации на «Везина Трофи»

Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс отреагировал на победу голкипера команды Игоря Шестеркина в номинации на «Везина Трофи».

«Мы наблюдали за его невероятной игрой весь год. Он удерживал команду в матчах в начале года, в которых мы не должны были побеждать. Когда он в воротах, у тебя гораздо больше уверенности в том, что если ты ошибешься, он тебя прикроет», — приводит слова Фокса сайт НХЛ.

В регулярном сезоне-2021/22 Шестеркин сыграл 53 матча, в том числе шесть из них на ноль, отразив 93,5 процента бросков по своим воротам.

Вместе с «Рейнджерс» 26-летний россиянин дошел до финала Восточной конференции, где уступил «Тампе» (2-4 в серии). Шестеркин провел 20 матчей в плей-офф, в которых пропустил 51 шайбу при 92,9 процента отраженных бросков.

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая лучшему вратарю НХЛ.