В этом сезоне НХЛ сыграли 58 россиян. Это стало лучшим результатом с 2005 года

Российский нападающий «Нэшвилла» Егор Афанасьев дебютировал в НХЛ. Таким образом, в сезоне сыграли 58 россиян, что стало новым рекордом с 2005 года.

Афанасьев участвовал в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (2:1 Б). 22-летний нападающий провел на льду 8 минут 24 секунды, нанес 2 броска в створ и применил 1 силовой прием.

Афанасьев стал 58-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. Не менее одного матча в этом сезоне провели 11 вратарей, 15 защитников и 32 форварда.