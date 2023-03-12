Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал травму Капризова

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон рассказал о состоянии форварда команды Кирилла Капризова, который был травмирован в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:2). Из-за повреждения он пропустит три-четыре недели.

«Все знают, что Кирилл значит для нашей команды — очевидно, очень много. Но для всех нас это хороший вызов — сделать шаг вперед и не только забивать голы, но и продолжать играть так, как играет Кирилл, — упорно и энергично», — цитирует Эвасона The Athletic.

В этом сезоне Капризов сыграл в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 74 (39+35) очка.