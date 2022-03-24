В «Анахайме» прокомментировали запрет на обмен Дадонова

Генеральный менеджер «Анахайма» Пэт Вербик прокомментировал несостоявшийся обмен Евгения Дадонова из «Вегаса». Обмен был признан НХЛ недействительным в среду, через два дня после его совершения.

«Мы уважаем и принимаем решение, принятое сегодня НХЛ в отношении нашей сделки с «Вегасом». Евгений Дадонов — игрок, который, как мы думали, может помочь нашей команде в этом году и в дальнейшем», — приводит официальный сайт НХЛ слова Вербика.

Обмену помешал пункт об ограничении на обмен, который был прописан в контракте хоккеиста, подписанный в октябре 2020 года с «Оттавой».

В этом сезоне Дадонов набрал 27 очков в 62 играх за «Вегас», который летом 2021 года выменял его у «Оттавы» за выбор в третьем раунде драфта 2022 года и защитника Ника Холдена.