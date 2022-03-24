Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Нью-Джерси»

«Торонто» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Дэвилз» проиграли четвертую из пяти последних встреч.

В составе «Мэйпл Ливз» голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Для него эта заброшенная шайба стала 13-й в текущем регулярном чемпионате.