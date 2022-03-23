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Сегодня, 23:00

НХЛ, расписание 24 марта: «Баффало» сыграет с «Питтсбургом», «Колорадо» против «Ванкувера» и другие матчи

«Баффало» проведет матч с «Питтсбургом», «Колорадо» сыграет с «Ванкувером» в НХЛ
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Евгений Малкин с одноклубниками по «Питтсбургу».
Фото USA Today Sports

В ночь на 24 марта пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Баффало» сыграет с «Питтсбургом» Евгения Малкина и другие встречи.

24 марта, четверг (время — московское)
НХЛ. Регулярный чемпионат

02:00. «Торонто Мэйпл Ливз» — «Нью-Джерси Дэвилз»

02:30. «Баффало Сэйбрз» — «Питтсбург Пингвинз»

04:30. «Колорадо Эвеланш» — «Ванкувер Кэнакс»

05:00. «Анахайм Дакс» — «Чикаго Блэкхокс»

*С 1 марта матчи НХЛ не транслируют в России.

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23.03 02:00
Вашингтон – Сент-Луис
 2 : 5
23.03 02:00
Каролина – Тампа-Бэй
 3 : 2
23.03 02:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
7 : 4
23.03 02:00
Питтсбург – Коламбус
 5 : 1
23.03 02:30
Детройт – Филадельфия
 6 : 3
23.03 02:30
Айлендерс – Оттава
 3 : 0
23.03 03:00
Виннипег – Вегас
 4 : 0
23.03 03:30
Даллас – Эдмонтон
 5 : 3
23.03 04:00
Калгари – Сан-Хосе
 3 : 4
23.03 05:00
Аризона – Сиэтл
 2 : 4
23.03 05:30
Лос-Анджелес – Нэшвилл
 6 : 1
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