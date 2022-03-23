НХЛ, расписание 24 марта: «Баффало» сыграет с «Питтсбургом», «Колорадо» против «Ванкувера» и другие матчи
«Баффало» проведет матч с «Питтсбургом», «Колорадо» сыграет с «Ванкувером» в НХЛ
В ночь на 24 марта пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Баффало» сыграет с «Питтсбургом» Евгения Малкина и другие встречи.
24 марта, четверг (время — московское)
НХЛ. Регулярный чемпионат
02:00. «Торонто Мэйпл Ливз» — «Нью-Джерси Дэвилз»
02:30. «Баффало Сэйбрз» — «Питтсбург Пингвинз»
04:30. «Колорадо Эвеланш» — «Ванкувер Кэнакс»
05:00. «Анахайм Дакс» — «Чикаго Блэкхокс»
*С 1 марта матчи НХЛ не транслируют в России.
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
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|23.03
|02:00
|
Вашингтон – Сент-Луис
|2 : 5
|23.03
|02:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|3 : 2
|23.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|7 : 4
|23.03
|02:00
|
Питтсбург – Коламбус
|5 : 1
|23.03
|02:30
|
Детройт – Филадельфия
|6 : 3
|23.03
|02:30
|
Айлендерс – Оттава
|3 : 0
|23.03
|03:00
|
Виннипег – Вегас
|4 : 0
|23.03
|03:30
|
Даллас – Эдмонтон
|5 : 3
|23.03
|04:00
|
Калгари – Сан-Хосе
|3 : 4
|23.03
|05:00
|
Аризона – Сиэтл
|2 : 4
|23.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Нэшвилл
|6 : 1
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