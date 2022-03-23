НХЛ, расписание 24 марта: «Баффало» сыграет с «Питтсбургом», «Колорадо» против «Ванкувера» и другие матчи

«Баффало» проведет матч с «Питтсбургом», «Колорадо» сыграет с «Ванкувером» в НХЛ

В ночь на 24 марта пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Баффало» сыграет с «Питтсбургом» Евгения Малкина и другие встречи.

24 марта, четверг (время — московское)

НХЛ. Регулярный чемпионат

02:00. «Торонто Мэйпл Ливз» — «Нью-Джерси Дэвилз»

02:30. «Баффало Сэйбрз» — «Питтсбург Пингвинз»

04:30. «Колорадо Эвеланш» — «Ванкувер Кэнакс»

05:00. «Анахайм Дакс» — «Чикаго Блэкхокс»

*С 1 марта матчи НХЛ не транслируют в России.

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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