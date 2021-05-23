Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Умер Николай Заварухин-старший

16:30
Николай Заварухин. Фото ХК «Салават Юлаев».
Николай Заварухин. Фото ХК «Салават Юлаев».
Теги:

Сегодня ночью в возрасте 77 лет ушел из жизни легендарный хоккеист и тренер Николай Михайлович Заварухин.

Будучи игроком Николай Михайлович выступал за «Салават» с 1967 по 1979 годы, после чего входил в тренерский штаб «юлаевцев», а также возглавлял уфимский «Авангард» и работал в нашей спортшколе.

«ХК «Салават Юлаев» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Михайловича. О точной дате и месте церемонии прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении на сайте уфимцев.

Сын экс-хоккеиста и тренера Николай Заварухин-младший в минувшем сезоне был главным тренером «Сибири». Ранее он вошел в тренерский штаб «Автомобилиста».

Дополнительная информация:

https://hcsalavat.ru/news/umer-nikolaj-zavaruhin-starshij/

Читайте также

Ферстаппен увел женщину у Квята. Еще одно поражение Даниила?
ЧМ-2021: расписание и результаты матчей 23 мая, Канада — США и другие игры
«Казалось, что катастрофы не избежать, но...» В Британии после разгрома от России нашу сборную назвали второй по силе в мире
Верните в НХЛ тафгаев, чтобы спасти звезд! Кучерова сломали подлым ударом — это натуральный бандитизм

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд