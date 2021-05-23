Умер Николай Заварухин-старший

Сегодня ночью в возрасте 77 лет ушел из жизни легендарный хоккеист и тренер Николай Михайлович Заварухин.

Будучи игроком Николай Михайлович выступал за «Салават» с 1967 по 1979 годы, после чего входил в тренерский штаб «юлаевцев», а также возглавлял уфимский «Авангард» и работал в нашей спортшколе.

«ХК «Салават Юлаев» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Николая Михайловича. О точной дате и месте церемонии прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении на сайте уфимцев.

Сын экс-хоккеиста и тренера Николай Заварухин-младший в минувшем сезоне был главным тренером «Сибири». Ранее он вошел в тренерский штаб «Автомобилиста».