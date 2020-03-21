У НХЛ есть несколько вариантов продолжения сезона

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли поделился мнением о вариантах возобновления сезона. Ранее турнир был прерван из-за пандемии коронавируса, команды сыграли по 68 матчей.

— Это значительная часть регулярного чемпионата, — приводит слова Дэйли российская версия официального сайта НХЛ — Мы можем вернуться и провести несколько матчей или доиграть чемпионат, что, с моей точки зрения, становится все менее реальной перспективой. Мы можем вообще отказаться от продления регулярного чемпионата. Команды уже провели большую часть игр, и у нас есть возможность определить, кто заслуживает права играть в плей-офф, а кто нет. Так что в этом плане, с моей точки зрения, регулярный чемпионат является показательным. Полноценность в контексте плей-офф означает, что тут надо учитывать несколько аспектов. Насколько справедливо в нашем виде спорта определять сильнейшего с помощью одного матча на выбывание? Может быть это справедливо, а может быть это справедливо только на определенном этапе плей-офф, но не на других. Поэтому хочется разработать такую систему розыгрыша, которая была бы справедлива ко всем участникам плей-офф, была полноценной и помогла бы нам определить достойного победителя.

Наилучшим сценарием для нас была бы ситуация, которая позволила возобновить сезон через три или четыре недели.

Нельзя даже предположить с определенной степенью уверенности, в каком направлении развивается ситуация, непонятно, какие шаги надо предпринимать в ближайшем будущем и как они повлияют на перспективы возобновления сезона. Как по срокам, так и в плане формата. Определенности нет. Ситуация меняется с каждым днем, даже с каждым часом. Мы стараемся оставаться оптимистами. Но нужно знать, что возможны такие-то варианты развития событий, и надо продумать, как реагировать на них, если один из них станет реальностью.