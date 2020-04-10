«У него все для этого есть». Малкин верит, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин верит, что его соотечественнику Алекандру Овечкину удастся побить рекорд Уэйна Гретцки. На счету канадца 894 шайбы за карьеру, а у россиянина сейчас 706 голов.

— У него все для этого есть, — сказал Малкин. — Во-первых, должно быть здоровье, без травм. Кажется, я другого такого человека не видел, из-за повреждений он пропустил всего матчей 20 в НХЛ. Кто-то ведь пропускает по 100-200. Подводит коронавирус, может, потом будут еще проблемы. Но на данный момент он очень хорошо идет, и может побить рекорд.

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