TSN: cемь тренеров НХЛ не получают зарплату в полном объеме
11:51
Эксперты канадской телекомпании TSN сообщили, что многие команды НХЛ во время пандемии сократили зарплату своему персоналу.
Тренеры команд Национальной хоккейной лиги не получают заработную плату в полном объеме, из-за чего растет недовольство. По сведениям журналистов, семь тренеров лиги не получают зарплату в полном объеме.
«В лиге много недовольных тренеров, причем как тех, у кого урезали зарплату, так и тех, у кого она осталась в полном объеме. Но до сих пор, насколько я знаю, официальных жалоб в НХЛ не поступало», — отметил инсайдер Франк Серавалли.
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