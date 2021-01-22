TSN: cемь тренеров НХЛ не получают зарплату в полном объеме

Эксперты канадской телекомпании TSN сообщили, что многие команды НХЛ во время пандемии сократили зарплату своему персоналу.

Тренеры команд Национальной хоккейной лиги не получают заработную плату в полном объеме, из-за чего растет недовольство. По сведениям журналистов, семь тренеров лиги не получают зарплату в полном объеме.

«В лиге много недовольных тренеров, причем как тех, у кого урезали зарплату, так и тех, у кого она осталась в полном объеме. Но до сих пор, насколько я знаю, официальных жалоб в НХЛ не поступало», — отметил инсайдер Франк Серавалли.