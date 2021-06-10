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Тротц — о «Тампе»: «Это чертовски хорошая команда, нас ждет огромный вызов»

10 июня 2021, 23:50
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Тампой».

«До сих пор мы потратили ровно ноль времени, обсуждая «Тампу». Мы начали этот путь с целью обыграть «Питтсбург». Когда нам это удалось, переключились на «Бостон».

Теперь перед нами снова шанс побороться с чемпионами. Накануне смотрел, как они закрыли серию с «Каролиной» и скажу вам, что это чертовски хорошая команда. У них убийственное большинство, которое по ощущениям реализует чуть ли не 50% попыток. Как и у «Брюинз», у них есть мощная ударная сила целой группы суперзвезд. У них есть несколько звеньев, способных причинить ущерб, и есть вратарь калибра «Везины». У них очень глубокий состав и в обороне, и в нападении.

Не будем себя обманывать: нас ждет огромный вызов. Но мы тщательно разберем их игру и посмотрим, что сможем придумать", — цитирует Тротца русскоязычный сайт НХЛ.

Во втором раунде «Айлендерс» одолели «Бостон» со счетом 4-2.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/ajlenders-horosho-znayut-chto-ih-zhdet-v-polufinale/c-325291410

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф в дивизионах сезона 2020 / 2021 — первый и второй раунды — пары и результаты, новости и обзоры матчей