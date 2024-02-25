«Каролина» проиграла «Далласу», несмотря на голевую передачу Свечникова
«Каролина» дома уступила «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.
Единственную шайбу хозяев забросил Себастьян Ахо, российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал результативную передачу. У гостей забили Джейсон Робертсон и Уайатт Джонстон.
Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 14 из 16 бросков.
«Даллас» занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ с 78 очками в 59 матчах.
«Каролина» идет пятой на «Востоке» с 73 очками в 57 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Даллас» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Робертсон — 18 (Хейсканен, Павелски), 16:38 — 0:1. Ахо — 22 (Фаст, Свечников), 22:16 — 1:1. Джонстон — 19 (Бенн, Хейсканен), 28:15 — 1:2.
Вратари: Кочетков (57:34) — Эттингер.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 21 (7+10+4) — 16 (6+7+3).
Наши: Орлов (18.28/0/+1), Свечников (16.51/0/+1) — -.
25 февраля. Роли. PNC Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|58
|39
|19
|81
|2
|Каролина
|57
|34
|23
|73
|3
|Филадельфия
|58
|30
|28
|67
|4
|Нью-Джерси
|57
|29
|28
|62
|5
|Вашингтон
|56
|26
|30
|61
|6
|Айлендерс
|57
|23
|34
|60
|7
|Питтсбург
|54
|25
|29
|58
|8
|Коламбус
|56
|18
|38
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|59
|34
|25
|81
|2
|Флорида
|58
|38
|20
|80
|3
|Торонто
|57
|33
|24
|74
|4
|Детройт
|57
|31
|26
|68
|5
|Тампа-Бэй
|59
|31
|28
|67
|6
|Баффало
|57
|26
|31
|56
|7
|Оттава
|55
|25
|30
|53
|8
|Монреаль
|58
|22
|36
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|59
|35
|24
|78
|2
|Виннипег
|55
|35
|20
|75
|3
|Колорадо
|59
|35
|24
|75
|4
|Нэшвилл
|57
|30
|27
|62
|5
|Сент-Луис
|57
|30
|27
|62
|6
|Миннесота
|57
|27
|30
|60
|7
|Аризона
|56
|23
|33
|50
|8
|Чикаго
|58
|15
|43
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|60
|38
|22
|82
|2
|Вегас
|58
|32
|26
|71
|3
|Эдмонтон
|54
|33
|21
|68
|4
|Лос-Анджелес
|55
|28
|27
|66
|5
|Сиэтл
|56
|24
|32
|59
|6
|Калгари
|57
|27
|30
|59
|7
|Анахайм
|56
|20
|36
|42
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|35
|25.02
|02:00
|
Флорида – Вашингтон
|3 : 2 ОТ
|25.02
|03:00
|
Ванкувер – Бостон
|3 : 2 ОТ
|25.02
|03:00
|
Оттава – Вегас
|4 : 3 Б
|25.02
|03:00
|
Колорадо – Торонто
|3 : 4
|25.02
|04:00
|
Каролина – Даллас
|1 : 2
|25.02
|06:00
|
Эдмонтон – Калгари
|- : -
|25.02
|06:00
|
Сан-Хосе – Нэшвилл
|- : -
|25.02
|06:00
|
Сиэтл – Миннесота
|- : -
|25.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|- : -
|25.02
|21:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|- : -
|25.02
|23:30
|
Питтсбург – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|58
|98
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|59
|96
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|87
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|58
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|58
|37
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|18
|1.96