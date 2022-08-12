Тренин: «Наших игроков в «Нэшвилле» не хватает, скучновато»

Форвард «Нэшвила» Яков Тренин поделился мнением о вратаре системы клуба Ярославе Аскарове.

— Не помню, чтобы мы с ним вместе в «Нэшвилле» тренировались. Я рад, что он теперь в команде, — приводит слова Тренина «РБ Спорт». — Давно ждал, что кто-то из российских игроков приедет в «Нэшвилл». Мне станет полегче, будет с кем поболтать, сходить куда-нибудь. Наших игроков в команде не хватает, скучновато.

— Интересная статистика: «Нэшвилл» — самая «драчливая» команда КХЛ, а вы россиянин, который провел больше всего драк за сезон. Чем бы вы это объяснили?

— Такой у нас стиль игры — физический, сильный. Много играем в тело, чтобы создавать больше пространства для себя и партнеров.

В минувшем сезоне 25-летний россиянин провел 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (17+7) очка. Также форвард набрал 3 (3+0) очка в 4 играх плей-офф, став лучшим снайпером «Предаторз» в этом розыгрыше Кубка Стэнли.