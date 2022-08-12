Защитник Патерин завершил карьеру и стал скаутом «Питтсбурга»

32-летний защитник Грег Патерин принял решение завершить карьеру. Он стал скаутом «Питтсбурга», сообщает сайт клуба.

Патерин провел минувший сезон в системе «Анахайма», отыграв 10 матчей в НХЛ и набрав 2 (1+1) очка. В основном выступал за фарм-клуб в АХЛ и был его капитаном «Сан-Диего».

Другой бывший защитник клубов НХЛ Крис Батлер стал тренером по развитию защитников системы «Пингвинз». Бывший скаут «Аризоны» будет работать в сотрудничестве с Тревором Дэйли.