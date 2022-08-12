Тренин: «Хотел подписать длинный контракт с «Нэшвиллом» на 4-5 лет»

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин рассказал о переговорах с клубом по новому контракту.

«Мы хотели подписать длинный контракт на четыре-пять лет. Клуб тоже был в этом заинтересован, но не смогли договориться по условиям. В принципе я не доволен тем, как прошли все переговоры. С мая по июль, когда мы подали в арбитраж, было всего три разговора с клубом. Почему-то обе стороны думали, что нам выгодно затягивать, и в итоге ни о чем не смогли договориться. Какие-то движения пошли уже после обращения в арбитраж», — приводит слова Тренина «РБ Спорт».

Ранее арбитраж присудил Тренину соглашение на два года с зарплатой 1,7 млн доолларов за сезон.

В минувшем сезоне 25-летний россиянин провел 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (17+7) очка. Также форвард набрал 3 (3+0) очка в 4 играх плей-офф, став лучшим снайпером «Предаторз» в этом розыгрыше Кубка Стэнли.