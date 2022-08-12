Тренин: «Хотел подписать длинный контракт с «Нэшвиллом» на 4-5 лет»
Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин рассказал о переговорах с клубом по новому контракту.
«Мы хотели подписать длинный контракт на четыре-пять лет. Клуб тоже был в этом заинтересован, но не смогли договориться по условиям. В принципе я не доволен тем, как прошли все переговоры. С мая по июль, когда мы подали в арбитраж, было всего три разговора с клубом. Почему-то обе стороны думали, что нам выгодно затягивать, и в итоге ни о чем не смогли договориться. Какие-то движения пошли уже после обращения в арбитраж», — приводит слова Тренина «РБ Спорт».
Ранее арбитраж присудил Тренину соглашение на два года с зарплатой 1,7 млн доолларов за сезон.
В минувшем сезоне 25-летний россиянин провел 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 24 (17+7) очка. Также форвард набрал 3 (3+0) очка в 4 играх плей-офф, став лучшим снайпером «Предаторз» в этом розыгрыше Кубка Стэнли.
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|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
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|8
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|Центральный дивизион
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|О
|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|0
|0
|5
|Миннесота
|0
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|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
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|0
|7
|Сент-Луис
|0
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|0
|8
|Чикаго
|0
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|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
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|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|0
|5
|Лос-Анджелес
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|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
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|0
|0
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|8
|Эдмонтон
|0
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|0
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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