Заслуженный тренер РФ Владимир Плющев отреагировал на выход нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ.

«Лучше спросите у самого Александра увидим ли мы его когда-то на первом месте. Захочет, значит, будет. Я не думаю, что он гоняется за этим. Александр решает вопросы для своей команды. Думаю, что конкуренция у него появится лет через сто. Уровень того хоккея, который показывают наши современники, оставляет желать большего и лучшего. Сомневаюсь, что кто-то сможет в скором времени приблизиться к нему», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее, 13 ноября, в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (4:3) 36-летний Овечкин отметился забитым голом и отдал результативную передачу.

Гол в ворота «Блю Джекетс» стал для россиянина 742-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, опередив Бретта Халла (741).