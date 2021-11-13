Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 4-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Всегда говорил, что миссия Саши — стать лучшим бомбардиром в истории. Это будет событием не только для отечественного хоккея, но и для всего мирового спорта. Рекорд Гретцки казался незыблемым и, что близко к нему подойти никому не удастся. Саша находится в шикарной форме. Я видел его настрой. Самое главное, чтобы не было травм. В спорте не помнят никого, кроме первых. К сожалению, помнят только чемпионов. Все остальное — для статистики. Пожелаем Саше удачи, он понимает, что он делает», — сказал Фетисов «СЭ».

13 ноября в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (4:3) 36-летний Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Гол в ворота «Блю Джекетс» стал для россиянина 742-м в регулярных чемпионатах НХЛ, форвард опередил Бретта Халла (741) и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги.