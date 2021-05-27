Тренер «Флориды»: «Василевский был великолепен, мы не смогли взломать его»
08:39
Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль подвел итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ после шестого матча против «Тампы» (0:4, счет в серии 2-4).
«Нам нужно было получить первый шанс. У нас были отличные возможности, некоторые из них могли стать лучшими шансами, которые у нас были, чтобы забить. Василевский был великолепен сегодня. Мы не смогли взломать его», — приводит слова Кенневилля официальный сайт НХЛ.
«Тампа» вышла во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с победителем серии «Каролина» — «Нэшвилл» (3-2 в серии).
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю