Тренер «Флориды»: «Василевский был великолепен, мы не смогли взломать его»

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль подвел итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ после шестого матча против «Тампы» (0:4, счет в серии 2-4).

«Нам нужно было получить первый шанс. У нас были отличные возможности, некоторые из них могли стать лучшими шансами, которые у нас были, чтобы забить. Василевский был великолепен сегодня. Мы не смогли взломать его», — приводит слова Кенневилля официальный сайт НХЛ.

«Тампа» вышла во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с победителем серии «Каролина» — «Нэшвилл» (3-2 в серии).