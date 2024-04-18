Тренер «Тампы» восхитился достижением Кучеровым отметки в 100 голевых передач за сезон НХЛ

Главный тренер «Тампы» Джон Купер поделился мнением о 100 результативных передачах Никиты Кучерова в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24.

«Это просто замечательное достижение, и просто подумать, что за 100 с лишним лет существования этой лиги два игрока сделали это в одном и том же году. Это довольно круто», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне у 30-летнего Кучерова 144 (44+100) очка в 81 матче.

«Тампа» матчем с «Торонто» (6:4) завершила регулярный чемпионат НХЛ. «Молнии» заняли шестое место в Восточной конференции и вышли в плей-офф.